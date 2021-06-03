Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Виктория Азаренко: спортсменам нужны медиа так же, как медиа нужны спортсмены

Виктория Азаренко: спортсменам нужны медиа так же, как медиа нужны спортсмены
Лидия Шейко
Комментарии

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала о своём отношении к прессе.

«Есть некоторые темы, которые тяжело обсуждать. Иногда бывают корыстные вопросы, где тебя, может быть, не понимают. Иногда это бывает сложно для игроков.

Но я понимаю, насколько журналисты важны в мире, в спорте. Я считаю, что спортсменам нужны медиа так же, как медиа нужны спортсмены.

А в плане изменения правил, я считаю, что есть одно правило, про которое я, по-моему, говорила в Австралии. Я не совсем комфортно чувствую себя, когда у спортсменов какая-то травма или физическая проблема, ты должен это обсуждать, это обязательно делать. Когда снимаешься с матча, нужно давать причину. Я считаю, что это должно быть изменено, всё-таки это тяжело — обсуждать своё здоровье перед всем миром», — приводит слова Азаренко Eurosport.

Новость по теме
Виктория Азаренко прокомментировала свой выход в третий круг «Ролан Гаррос»
«Судья, с которым не поспоришь». Секрет успеха теннисных мам Азаренко, Весниной, Серены «Судья, с которым не поспоришь». Секрет успеха теннисных мам Азаренко, Весниной, Серены
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021