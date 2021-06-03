Виктория Азаренко: спортсменам нужны медиа так же, как медиа нужны спортсмены

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала о своём отношении к прессе.
«Есть некоторые темы, которые тяжело обсуждать. Иногда бывают корыстные вопросы, где тебя, может быть, не понимают. Иногда это бывает сложно для игроков.
Но я понимаю, насколько журналисты важны в мире, в спорте. Я считаю, что спортсменам нужны медиа так же, как медиа нужны спортсмены.
А в плане изменения правил, я считаю, что есть одно правило, про которое я, по-моему, говорила в Австралии. Я не совсем комфортно чувствую себя, когда у спортсменов какая-то травма или физическая проблема, ты должен это обсуждать, это обязательно делать. Когда снимаешься с матча, нужно давать причину. Я считаю, что это должно быть изменено, всё-таки это тяжело — обсуждать своё здоровье перед всем миром», — приводит слова Азаренко Eurosport.
- 3 июня 2021
-
09:38
-
09:26
-
09:20
-
09:18
-
08:48
-
08:27
-
00:33
- 2 июня 2021
-
23:35
-
22:11
-
21:29
-
20:52
-
19:49
-
19:07
-
18:52
-
17:09
-
16:59
-
16:45
-
16:45
-
16:43
-
16:32
-
16:03
-
15:50
-
15:27
-
15:12
-
15:00
-
14:44
-
14:24
-
13:35
-
12:57
-
12:41
-
11:54
-
11:45
-
11:37
-
11:34
-
11:23