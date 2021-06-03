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Медведев — о матче с Полом: после первого сета единственное расстройство было в самом себе

Медведев — о матче с Полом: после первого сета единственное расстройство было в самом себе
Лидия Шейко
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свой выход в третий круг «Ролан Гаррос». В матче второго раунда соревнований Медведев одержал волевую победу над американцем Томми Полом со счётом в четырёх сетах 3:6, 6:1, 6:4, 6:3.

«После первого сета единственное расстройство было в самом себе – потому что играл не очень. Но при этом было много возможностей и брейкануть, и быть ближе в счете. Но я сыграл ужасный гейм на подаче и из-за этого проиграл сет.

Конечно, обидно такие сеты отдавать, потому что когда на турнире «Большого шлема» начинаешь с проигрыша сета, уже кажется, что отыграться будет уже тяжело, надо брать целых три сета. Но я уже всё-таки опытный и знаю, что просто нужно продолжать играть.

Я чувствовал, что по игре давлю на него, надо было просто чуть больше попадать с приёма, чуть глубже играть. Это сразу же получилось сделать во втором сете, и потом я держал матч под контролем. Это, естественно, добавляет хороших эмоций», — приводит слова Медведева Eurosport.

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