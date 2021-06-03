Медведев — о матче с Полом: после первого сета единственное расстройство было в самом себе

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свой выход в третий круг «Ролан Гаррос». В матче второго раунда соревнований Медведев одержал волевую победу над американцем Томми Полом со счётом в четырёх сетах 3:6, 6:1, 6:4, 6:3.
«После первого сета единственное расстройство было в самом себе – потому что играл не очень. Но при этом было много возможностей и брейкануть, и быть ближе в счете. Но я сыграл ужасный гейм на подаче и из-за этого проиграл сет.
Конечно, обидно такие сеты отдавать, потому что когда на турнире «Большого шлема» начинаешь с проигрыша сета, уже кажется, что отыграться будет уже тяжело, надо брать целых три сета. Но я уже всё-таки опытный и знаю, что просто нужно продолжать играть.
Я чувствовал, что по игре давлю на него, надо было просто чуть больше попадать с приёма, чуть глубже играть. Это сразу же получилось сделать во втором сете, и потом я держал матч под контролем. Это, естественно, добавляет хороших эмоций», — приводит слова Медведева Eurosport.
- 3 июня 2021
-
09:38
-
09:26
-
09:20
-
09:18
-
08:48
-
08:27
-
00:33
- 2 июня 2021
-
23:35
-
22:11
-
21:29
-
20:52
-
19:49
-
19:07
-
18:52
-
17:09
-
16:59
-
16:45
-
16:45
-
16:43
-
16:32
-
16:03
-
15:50
-
15:27
-
15:12
-
15:00
-
14:44
-
14:24
-
13:35
-
12:57
-
12:41
-
11:54
-
11:45
-
11:37
-
11:34
-
11:23