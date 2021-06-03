Карен Хачанов проиграл во втором круге «Ролан Гаррос» японцу Кею Нисикори. Видеообзор

Российский теннисист 23-й сеяный Карен Хачанов не сумел выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга турнира Хачанов проиграл в пяти сетах представителю Японии Кею Нисикори со счётом 6:4, 2:6, 6:2, 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 3 часа 59 минут.

Этот «Ролан Гаррос» является самым неуспешным для россиянина. В 2019 году Хачанов доходил до четвертьфинала, а в 2017, 2018 и 2020 годах – до 1/8 финала.

Карен является победителем четырёх турниров ATP в одиночном разряде.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 13 июня. Действующим победителем соревнования является Рафаэль Надаль. В финале он обыграл представителя Сербии Новака Джоковича в трёх сетах со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Призовой фонд составлял € 38 000 000.