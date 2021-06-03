Серена Уильямс вышла в третий круг «Ролан Гаррос» впервые с 2019 года. Видеообзор

Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга седьмая сеяная Уильямс в трёх сетах обыграла представительницу Румынии Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:3, 5:7, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.

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Серена Уильямс является трёхкратной победительницей Открытого чемпионата Франции. Турнир покорялся ей в 2002, 2013 и 2015 годах. Последний раз в третий раунд она выходила в 2019 году, а в 2020-м завершила выступление матчем второго круга.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Предыдущей победительницей турнира является Ига Свёнтек из Польши. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.