Нисикори о матче с Хачановым: тело говорило «нет», а разум настаивал, чтобы я играл дальше
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Японский теннисист Кей Нисикори прокомментировал победу в матче второго круга «Ролан Гаррос» с россиянином Кареном Хачановым со счётом 4:6, 6:2, 2:6, 6:4, 6:4.
«После проигранного третьего сета я говорил себе, что нужно продолжать играть. Моё тело говорило „нет“, но разум настаивал, чтобы я продолжал. Я сумел выиграть четвёртый сет, не думая ни о чём. А в пятой партии всегда хочется бороться до конца.
Все говорили, что у меня хорошие показатели в пятисетовых матчах. Это приятно. Думаю, в пятых сетах я демонстрирую по-настоящему хороший теннис. Несмотря на усталость, я играю лучше, свободнее, агрессивнее и не веду себя пассивно", — приводит слова Нисикори официальный сайт тура.
Следующим соперником японца будет швейцарец Генри Лааксонен.
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