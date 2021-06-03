Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев одержал вторую победу за пять лет на «Ролан Гаррос». Видеообзор

Даниил Медведев одержал вторую победу за пять лет на «Ролан Гаррос». Видеообзор
Лидия Шейко
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга россиянин одержал волевую победу над американцем Томми Полом со счётом в четырех сетах 3:6, 6:1, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 18 минут.

Медведев впервые в карьере вышел в третий круг «Ролан Гаррос». Также эта игра является вторым победным матчем россиянина на турнире за пять лет. Победа над Полом – это второй выигранный Медведевым матч на парижской турнире за пять лет.

За выход в 1/8 финала Даниил поспорит с представителем США Райлли Опелкой, который во втором круге нанёс поражение в четырёх сетах Хауме Мунару из Испании со счётом 6:3, 6:2, 3:6, 7:5.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 13 июня. Действующим победителем соревнования является Рафаэль Надаль. В финале он обыграл представителя Сербии Новака Джоковича в трёх сетах со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Призовой фонд составлял € 38 000 000.

Новость по теме
Медведев — о матче с Полом: после первого сета единственное расстройство было в самом себе
Даниил Медведев победил в Париже чемпиона «Ролан Гаррос». Пока, правда, юниорского Даниил Медведев победил в Париже чемпиона «Ролан Гаррос». Пока, правда, юниорского
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021