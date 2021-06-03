Даниил Медведев одержал вторую победу за пять лет на «Ролан Гаррос». Видеообзор

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга россиянин одержал волевую победу над американцем Томми Полом со счётом в четырех сетах 3:6, 6:1, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 18 минут.

Медведев впервые в карьере вышел в третий круг «Ролан Гаррос». Также эта игра является вторым победным матчем россиянина на турнире за пять лет. Победа над Полом – это второй выигранный Медведевым матч на парижской турнире за пять лет.

За выход в 1/8 финала Даниил поспорит с представителем США Райлли Опелкой, который во втором круге нанёс поражение в четырёх сетах Хауме Мунару из Испании со счётом 6:3, 6:2, 3:6, 7:5.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 13 июня. Действующим победителем соревнования является Рафаэль Надаль. В финале он обыграл представителя Сербии Новака Джоковича в трёх сетах со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Призовой фонд составлял € 38 000 000.