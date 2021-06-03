Медведев — о вечернем матче на «РГ»: приятнее играть днём, поэтому мне не понравилось

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ощущениями от игры без зрителей на трибунах «Ролан Гаррос». В этом году публика может присутствовать на матчах Открытого чемпионата Франции, но игра второго круга с участием россиянина и американца Томми Пола проходил после начала комендантского часа, соответственно без болельщиков.



«Буду очень честным – это тяжело. Особенно когда ты знаешь, что на турнире есть зрители, но ты играешь в девять, темно, прохладно – хорошо, не как в прошлом году, не пять градусов, но прохладно. Естественно, мы понимаем, что это сделано для телевидения, то есть даже не для зрителей.



Мне приятнее играть днём. Солнце. Тем более на грунте вечером мне всегда неприятно играть, потому что он тяжелеет, становится более влажным. Поэтому мне не понравилось. Если бы были зрители, наверное, было бы другое дело», — приводит слова Медведева Eurosport.

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