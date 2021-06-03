Умер Билл Скэнлон, который первым в профессиональном теннисе выиграл «золотой сет»

Бывший американский теннисист Билл Скэнлон скончался в возрасте 54 лет от рака, сообщает Legacy. За свою 13-летнюю профессиональную карьеру он завоевал семь титулов в одиночном разряде и два — в парном. В 1984 году Билл поднялся на рекордную для себя девятую строчку рейтинга ATP.

Скэнлон известен тем, что стал первым игроком в истории профессионального тенниса, которому удалось выиграть «золотой сет» — победить в партии, не проиграв ни одного розыгрыша. В 1983 году Билл победил бразильца Маркоса Хосевара со счётом 6:2, 6:0. Это достижение вошло в Книгу рекордов Гиннесса.

В четвёртом круге Открытого чемпионата США 1983 году ему удалось победить лидера посева Джона Макинроя. На том турнире Скэнлон дошёл до полуфинала — это его лучший результат на турнирах «Большого шлема».