Даниил Медведев вспомнил проигранный Опелке матч в преддверии их противостояния на «РГ»

Российский теннисист Даниил Медведев поспорит за выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции с американцем Райлли Опелкой. В преддверии этого противостояния россиянин вспомнил их матч в прошлом году на турнире в Санкт-Петербурге. Тогда Даниил уступил в трёх сетах со счётом 6:2, 5:7, 4:6.
«Помню, что был ужасный матч в плане нереального количества упущенных возможностей, но где он хорошо сыграл. С такими игроками самое главное держать свою подачу уверенно, в каком-то смысле давить на них таким образом. И стараться на их подаче цеплять как можно больше очков – даже если 40:15, стараться делать 40:30. Таким образом в какой-то момент можно получить брейк-пойнт, зацепиться. И я думаю, что с Райлли грунт должен мне как раз таки помочь», — приводит слова Медведева Eurosport.
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