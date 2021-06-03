ATP поздравила Рафаэля Надаля с 35-летием

ATP поздравила 20-кратного чемпиона «Больших шлемов» испанского теннисиста Рафаэля Надаля с 35-м днём рождения.
«Чемпион на корте и вне его. С днём рождения!» — написано в официальном "инстаграм-аккаунте" ATP.
В этот день в вечернюю сессию именинник сыграет в матче второго круга «Ролан Гаррос» с французом Ришаром Гаске.
Рафаэль Надаль – обладатель самого высокого в Открытой эре процента побед в матчах на всех покрытиях (83,2%; 1022:207), а также на грунте, где взял 62 титула (91,6%; 459:42). Всего в коллекции теннисиста 88 титулов уровня ATP в одиночном разряде и 37 выходов в финал. Он является четырёхкратным чемпионом Кубка Дэвиса и обладателем карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде. Также испанец 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции и завершал пять сезонов в статусе первой ракетки мира.
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