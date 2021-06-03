Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче второго круга она обыграла представительницу США Энн Ли.



Для победы Свитолиной потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:4 в пользу украинки. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут.



Свитолина выполнила один эйс, совершила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. Её соперница Ли 2 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов.



За выход в четвёртый круг Свитолина поспорит с победительницей встречи между россиянкой Екатериной Александровой и чешкой Барборой Крейчиковой.



«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Предыдущей победительницей турнира является Ига Свёнтек из Польши. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.

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