Марта Костюк одержала победу во втором круге «Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий круг «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче второго круга она обыграла представительницу Китая Чжэн Сайсай.
Для победы Костюк потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу украинки. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.
Костюк выполнила три эйса, совершила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. Её соперница Сайсай ни разу не подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов.
За выход в четвёртый круг Костюк поспорит с победительницей встречи между россиянкой Варварой Грачёвой и итальянкой Камилой Джорджи.
«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Предыдущей победительницей турнира является Ига Свёнтек из Польши. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.
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