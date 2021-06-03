Чесноков — о победе Медведева: как слабо он играл до «Ролан Гаррос», и как хорошо сейчас!

Российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал выход Даниила Медведева в третий круг «Ролан Гаррос».

«Как слабо Медведев играл до Ролан Гарроса, и как хорошо сейчас! В матче с Полом Даниил отыграл здорово. До этого он болел коронавирусом и не мог играть турнир в Монте-Карло, потом проиграл в Мадриде — ничего до Роллан Гарроса не показал. Он четыре раза выступал на этом турнире и каждый раз выбывал в первом круге.



А во вчерашнем матче, он мог бы забирать три сета подряд, если бы не ошибка в первом при счёте 5:3. Даниил контролировал весь матч, давил темпом и не давал сопернику дышать. Он наконец-то обрёл форму и уверенность.



В следующем круге — Опелка, который ничего выдающегося не показывал, но его вдруг прорвало. Очень много в этой встрече зависит от того, как Медведев будет принимать подачу. Если он с этим справится, то выиграет достаточно легко», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.