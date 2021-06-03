Свитолина: Монфис всегда вынужден со мной соглашаться, потому что я главная в доме

Украинская теннисистка Элина Свитолина, пробившаяся в третий круг «Ролан Гаррос», после игры ответила на вопрос о своём возлюбленном французе Гаэле Монфисе. Журналист спросил Элину, всегда ли Гаэль соглашается с ней, когда речь заходит о теннисе.

«Он всегда вынужден со мной соглашаться, потому что я главная в доме», — приводит слова Свитолиной журналист Тумайни Карайол в своём «твиттере».

Во втором раунде Свитолина победила американку Энн Ли со счётом в двух сетах 6:0, 6:4. Монфис во втором раунде встретится с представителем Швеции Микаэлем Имером.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 13 июня. Действующей победительницей женского турнира является Ига Свёнтек из Польши. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1. У мужчин действующим обладателем титула является испанец Рафаэль Надаль.