Марин Чилич: игра Федерера по-прежнему одна из самых быстрых в Туре

Хорватский теннисист Марин Чилич поделился ожиданиями от матча со швейцарцем Роджером Федерером в рамках второго круга «Ролан Гаррос».

«Во втором раунде игра Федерера определённо будет отличаться от игры в четвертьфинале или полуфинале турнира „Большого шлема“. Я ожидал, что буду играть в первом или во втором круге против сеяного. Это будет вызов как для меня, так и, безусловно, для Роджера, это будет нелегко. Он не слишком много играл.

Спасибо Роджеру за его мотивацию и уровень в последние несколько лет. Когда вы видите, как он играет, вы не думаете, что ему почти 40 лет, как он двигается, как он бьёт по мячу. Я бы сказал, что его игра по-прежнему одна из самых быстрых в Туре. Независимо от возраста, у Роджера есть формула успеха, — приводит слова Чилича Tennis Head.