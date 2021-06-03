Екатерина Александрова выбыла из борьбы на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в третий круг «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче второго круга она проиграла представительнице Чехии Барборе Крейчиковой.



Для победы Крейчиковой потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом в двух сетах 6:2, 6:3 в пользу чешки. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.



Александрова выполнила один эйс, совершила пять двойных ошибок и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. Её соперница Крейчикова шесть раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов.



За выход в четвёртый круг Крейчикова поспорит с украинкой Элиной Свитолиной, победившей американку Энн Ли.



«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Предыдущей победительницей турнира является Ига Свёнтек из Польши. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.

Новость по теме Екатерина Александрова вспомнила недавний матч с соперницей по второму кругу «РГ»