Эшли Барти объяснила решение сняться с «Ролан Гаррос»

Австралийская теннисистка Эшли Барти прокомментировала решение сняться по ходу матча второго круга Открытого чемпионата Франции с представительницей Польши Магдой Линетт. Первая ракетка мира покинула корт при счёте в двух сетах 1:6, 2:2 из-за травмы бедра.

«Мы сделали всё возможное, но времени не хватило. Это отстой. Я обескуражена, что организм меня подвёл. В ходе подготовки мы всё делали правильно. Никаких „красных флагов“ не было. Просто случился такой эпизод. Это тяжело. Самые большие сложности вызывала подача. Мне пришлось сняться, потому что продолжать игру было небезопасно», — приводятся слова Барти в «твиттере» The Tennis Podcast.

За выход в четвёртый круг Линетт поспорит с Онс Жабер из Туниса, получившей 25-й номер посева.