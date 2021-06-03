Варвара Грачёва вышла в третий раунд «Ролан Гаррос», где сыграет с украинкой Мартой Костюк

Российская теннисистка Варвара Грачёва вышла в третий круг «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче второго круга она обыграла представительницу Италии Камилу Джорджи.



Для победы Грачёвой потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 7:5, 1:6, 6:2 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 2 часа 13 минут.



Грачёва выполнила два эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. Её соперница Джорджи ни разу не подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов.



За выход в четвёртый круг Грачёва поспорит с украинкой Мартой Костюк, победившей китаянку Чжэн Сайсай.



«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Предыдущей победительницей турнира является Ига Свёнтек из Польши. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.

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