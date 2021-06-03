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Варвара Грачёва вышла в третий раунд «Ролан Гаррос», где сыграет с украинкой Мартой Костюк

Варвара Грачёва вышла в третий раунд «Ролан Гаррос», где сыграет с украинкой Мартой Костюк
Лидия Шейко
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Российская теннисистка Варвара Грачёва вышла в третий круг «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче второго круга она обыграла представительницу Италии Камилу Джорджи.

Для победы Грачёвой потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 7:5, 1:6, 6:2 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 2 часа 13 минут.

Грачёва выполнила два эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. Её соперница Джорджи ни разу не подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов.

За выход в четвёртый круг Грачёва поспорит с украинкой Мартой Костюк, победившей китаянку Чжэн Сайсай.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Предыдущей победительницей турнира является Ига Свёнтек из Польши. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
03 июня 2021, четверг. 13:45 МСК
Варвара Грачёва
88
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		1 6
5 		6 2
         
Камила Джорджи
80
Италия
Камила Джорджи
К. Джорджи
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