Аслан Карацев проиграл 37-летнему Филиппу Кольшрайберу во втором круге «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Аслан Карацев не смог выйти в третий круг «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче второго круга он проиграл 37-летнему представителю Германии Филиппу Кольшрайберу.



Для победы Кольшрайберу потребовалось четыре сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 4:6, 6:1 в пользу немца. Продолжительность противостояния составила 3 часа 2 минуты.



Карацев выполнил 10 эйсов, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов. Его соперник Кольшрайбер 7 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 3 брейк-пойнтов.



За выход в четвёртый круг Филипп поспорит с представителем Аргентины Диего Шварцманом, победившим Аляжа Бедене из Словении.



«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 13 июня. Действующим победителем соревнования является Рафаэль Надаль. В финале он обыграл представителя Сербии Новака Джоковича в трёх сетах со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Призовой фонд составлял € 38 000 000.

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