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Аслан Карацев проиграл 37-летнему Филиппу Кольшрайберу во втором круге «Ролан Гаррос»

Аслан Карацев проиграл 37-летнему Филиппу Кольшрайберу во втором круге «Ролан Гаррос»
Лидия Шейко
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Российский теннисист Аслан Карацев не смог выйти в третий круг «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче второго круга он проиграл 37-летнему представителю Германии Филиппу Кольшрайберу.

Для победы Кольшрайберу потребовалось четыре сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 4:6, 6:1 в пользу немца. Продолжительность противостояния составила 3 часа 2 минуты.

Карацев выполнил 10 эйсов, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов. Его соперник Кольшрайбер 7 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 3 брейк-пойнтов.

За выход в четвёртый круг Филипп поспорит с представителем Аргентины Диего Шварцманом, победившим Аляжа Бедене из Словении.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 13 июня. Действующим победителем соревнования является Рафаэль Надаль. В финале он обыграл представителя Сербии Новака Джоковича в трёх сетах со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Призовой фонд составлял € 38 000 000.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
03 июня 2021, четверг. 13:30 МСК
Филипп Кольшрайбер
132
Германия
Филипп Кольшрайбер
Ф. Кольшрайбер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 6  
3 		6 4 6 1  
             
Аслан Карацев
26
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
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