Павлюченкова — о брате-тренере: он боится меня ругать, я уже не в том возрасте

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала выход в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго раунда россиянка победила Айлу Томлянович в двух сетах со счётом 6:2, 6:3.

«Удалось выполнить практически всё, что задумали с тренером (Анастасию тренирует её брат Александр. — Прим. «Чемпионата»). Всегда смотрю на него, он в маске, не всегда понятно, доволен или не доволен. Пытаюсь поймать его реакцию. Мне кажется, тяжело провести матч суперидеально. Очень редко, когда прямо всё получается, что ты задумал. Всё-таки на той стороне тоже стоит достойный игрок. В принципе я довольна, хороший матч получился. Условия в этом году тяжелее, чем в прошлом. Очень скользкий корт, все жалуются. Сказывается на теле, на ногах.

Ругает ли меня тренер или старается мягко? Сейчас мягко, мы оба подросли, раньше, конечно, очень много ругались, но это семейное, это нормально. Сейчас вообще у нас очень классный тандем, мы оба довольны. Он боится меня ругать, я уже не в том возрасте, могу дать отпор. На самом деле и он находит слова, и я, поэтому всё нормально», — приводит слова Павлюченковой Eurosport.