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Павлюченкова и Рыбакина вышли во второй круг «Ролан Гаррос» в парном разряде

Павлюченкова и Рыбакина вышли во второй круг «Ролан Гаррос» в парном разряде
Виталий Весёлый
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и представительница Казахстана Елена Рыбакина вышли во второй круг Открытого чемпионата Франции. В стартовом матче соревнований они оказались сильнее бельгийских теннисисток Элисон Ван Эйтванк и Греты Миннен. Для победы Анастасии и Елене потребовалось два сета. Счёт матча — 6:1, 6:2.

Матч продолжался 52 минуты. Победительницы не выполнили ни одного эйса, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 5 брейк-пойнтов из 9. Эйтванк и Миннен ни разу не подали навылет, сделали 4 двойные ошибки и использовали 1 из 2 шансов взять подачу соперниц.

За выход в следующий круг Павлюченкова и Рыбакина поборются с победительницами матча Екатерина Александрова и Яна Сизикова (обе — Россия) — Сторм Сандерс и Айла Томлянович (обе — Австралия).

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1-й круг
03 июня 2021, четверг. 15:55 МСК
Гретье Миннен
Бельгия
Гретье Миннен
Элисон Ван Эйтванк
Бельгия
Элисон Ван Эйтванк
Г. Миннен Э. Ван Эйтванк
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
А. Павлюченкова Е. Рыбакина
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