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Калинская и Кужмова уступили на старте «Ролан Гаррос» в парном разряде

Калинская и Кужмова уступили на старте «Ролан Гаррос» в парном разряде
Виталий Весёлый
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Российская теннисистка Анна Калинская и Виктория Кужмова из Словакии не смогли выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции. В стартовом матче соревнований они уступили представительнице Японии Нао Хибино и грузинке Оксане Калашниковой. Встреча продолжалась два сета и завершилась со счётом 2:6, 3:6.

Длительность поединка составила 1 час 10 минут. Победительницы выполнили 2 эйса, 3 раза ошибались на подаче и реализовали 8 брейк-пойнтов из 10. Калинская и Мужмова ни разу не подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и использовали 5 шансов из 15 взять подачу соперниц.

За выход в следующий круг Калинская и Кужмова поборются с румынкой Моникой Никулеску и её партнёршей Еленой Остапенко из Латвии.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1-й круг
03 июня 2021, четверг. 16:20 МСК
Нао Хибино
Япония
Нао Хибино
Оксана Калашникова
Грузия
Оксана Калашникова
Н. Хибино О. Калашникова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		3  
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
Виктория Кужмова
Словакия
Виктория Кужмова
А. Калинская В. Кужмова
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