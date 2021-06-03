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Новак Джокович вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Новак Джокович вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Виталий Весёлый
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Первая ракетка мира, серб Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матч второго круга соревнований он оказался сильнее уругвайского теннисиста Пабло Куэваса. Для победы Новаку потребовалось три сета. Счёт матча — 6:3, 6:2, 6:4.

Продолжительность поединка составила два часа и 8 минут. Джокович 10 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. Его соперник, занимающий 92-е место в рейтинге ATP, выполнил 5 эйсов, 3 раза ошибся на подаче и использовал 1 шанс из 3 взять подачу серба.

За выход в следующий раунд Джокович поборется с литовским теннисистом Ричардасом Беранкисом.

Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, в 2020 году он в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Впервые с Australian Open — 2020 на турнире играют все три представителя «Большой тройки».

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
03 июня 2021, четверг. 16:45 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
3 		2 4    
             
Пабло Куэвас
92
Уругвай
Пабло Куэвас
П. Куэвас
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