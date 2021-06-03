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Тарпищев высказался о победе Медведева над Полом во втором круге «Ролан Гаррос»

Тарпищев высказался о победе Медведева над Полом во втором круге «Ролан Гаррос»
Салават Муртазин
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева, одержанную им в матче второго круга Открытого чемпионата Франции с американцем Томми Полом.

«Видел все игры Медведева, поэтому могу сказать: для своей формы Даня играет неплохо. В психологическом и моральном плане чувствует себя хорошо. Грунт — далеко не любимое покрытие Медведева, но здесь корты позволяют хорошо сыграть — во Франции грунт жёсткий, мячи летят быстро. Для Медведева во Франции условия намного лучше, чем в том же Мадриде или Риме. Даня играет так же, как и на харде, но пока нет навыка действовать более хитроумно, где можно было бы подрезать или подкрутить мяч. Даня —умный парень, это придёт со временем», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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