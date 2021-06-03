Тарпищев высказался о победе Медведева над Полом во втором круге «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева, одержанную им в матче второго круга Открытого чемпионата Франции с американцем Томми Полом.
«Видел все игры Медведева, поэтому могу сказать: для своей формы Даня играет неплохо. В психологическом и моральном плане чувствует себя хорошо. Грунт — далеко не любимое покрытие Медведева, но здесь корты позволяют хорошо сыграть — во Франции грунт жёсткий, мячи летят быстро. Для Медведева во Франции условия намного лучше, чем в том же Мадриде или Риме. Даня играет так же, как и на харде, но пока нет навыка действовать более хитроумно, где можно было бы подрезать или подкрутить мяч. Даня —умный парень, это придёт со временем», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 3 июня 2021
-
19:23
-
19:17
-
18:59
-
18:53
-
18:03
-
17:05
-
16:59
-
16:57
-
16:35
-
16:23
-
15:59
-
15:15
-
15:14
-
15:14
-
14:56
-
14:23
-
14:15
-
14:07
-
14:00
-
13:57
-
13:39
-
13:34
-
13:27
-
13:26
-
13:03
-
12:55
-
12:08
-
11:03
-
10:48
-
10:45
-
10:35
-
10:29
-
10:15
-
09:38
-
09:26