Тарпищев высказался о победе Медведева над Полом во втором круге «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева, одержанную им в матче второго круга Открытого чемпионата Франции с американцем Томми Полом.



«Видел все игры Медведева, поэтому могу сказать: для своей формы Даня играет неплохо. В психологическом и моральном плане чувствует себя хорошо. Грунт — далеко не любимое покрытие Медведева, но здесь корты позволяют хорошо сыграть — во Франции грунт жёсткий, мячи летят быстро. Для Медведева во Франции условия намного лучше, чем в том же Мадриде или Риме. Даня играет так же, как и на харде, но пока нет навыка действовать более хитроумно, где можно было бы подрезать или подкрутить мяч. Даня —умный парень, это придёт со временем», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.