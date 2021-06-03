«Ничего смертельного не произошло». Камельзон — о проигрыше Карацева в втором круге «РГ»

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился мнением о поражении россиянина Аслана Карацева во втором круге «Ролан Гаррос». Со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 4:6, 6:1 Аслан уступил представителю Германии Филиппу Кольшрайберу.



«Надо отдать должное Кольшрайберу, он очень здорово подавал — это и было преимуществом немца. В теннисе всегда нужно выигрывать концовку, как это делают Джокович и Надаль. Карацев играл до конца, но я не увидел напора от него. У Аслана почти не было проходов к сетке… Я бы посоветовал ему стоять ближе к задней линии: было видно, что он далеко стоял и не был опасен. Надо поработать над тем, где нужно «придушить» соперника.



Теперь соперники выходят на Карацева как на нового игрока в топе, но ещё далеко не звезды первой величины. Такие игроки, как Кольшрайбер, могут играть с Асланом на равных и побеждать его. Мы не можем требовать от Карацева чистых побед одну за другой. Ничего смертельного не произошло, но команда должна проанализировать слабые места.



Поражения других российских теннисистов? Во-первых, они все пришли с харда на грунт. На этом покрытии надо больше работать: одним это удается, другим — нет. Было заметно, что российские теннисисты не готовы играть этот «Ролан Гаррос» на победу. Они далеки от той кондиции, которой мы от них ждём.



Медведев может выиграть турнир. Даня придавил Пола, хотя американец шикарно играл, особенно в первом сете. Даже подумал, что это конец, но Медведев показал, что он Медведев. Дальше по сетке не будет игроков, которые просто так отдадут игру — нужно пахать и пахать», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.