Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стэн Вавринка снялся с Уимблдона

Стэн Вавринка снялся с Уимблдона
Виталий Весёлый
Комментарии

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка не примет участия в Уимблдоне. Об этом сообщается на странице Entry List Updates в «Твиттере».

В начале марта 21-я ракетка мира Вавринка в матче первого круга турнира в Дохе (Катар) проиграл Ллойду Джорджу Харрису из ЮАР со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (8:6), 5:7. Из-за травмы ноги Стэн принял решение сняться с «Мастерса» в Майами (США).

Ранее стало известно, что трибуны во время турнира будут заполняться на 25%. В 2020 году Уимблдон был отменён из-за пандемии коронавируса. Третий турнир «Большого шлема» 2021 года пройдёт с 28 июня по 11 июля. Действующими победителями Уимблдона являются сербский теннисист Новак Джокович и представительница Румынии Симона Халеп.

Новость по теме
Федерер вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, в упорной борьбе обыграв Чилича
Сколько зарабатывают за год богатейшие теннисисты мира Сколько зарабатывают за год богатейшие теннисисты мира
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021