Стэн Вавринка снялся с Уимблдона
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка не примет участия в Уимблдоне. Об этом сообщается на странице Entry List Updates в «Твиттере».
В начале марта 21-я ракетка мира Вавринка в матче первого круга турнира в Дохе (Катар) проиграл Ллойду Джорджу Харрису из ЮАР со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (8:6), 5:7. Из-за травмы ноги Стэн принял решение сняться с «Мастерса» в Майами (США).
Ранее стало известно, что трибуны во время турнира будут заполняться на 25%. В 2020 году Уимблдон был отменён из-за пандемии коронавируса. Третий турнир «Большого шлема» 2021 года пройдёт с 28 июня по 11 июля. Действующими победителями Уимблдона являются сербский теннисист Новак Джокович и представительница Румынии Симона Халеп.
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