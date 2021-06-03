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Наоми Осака снялась с турнира в Берлине

Наоми Осака снялась с турнира в Берлине
Виталий Весёлый
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Вторая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака снялась с травяного турнира серии WTA-500 в Берлине (Германия), который стартует 14 июня. Об этом сообщает журналист Стюарт Фрейзер на своей странице в «Твиттере». В настоящее время она остаётся в заявке Уимблдона.

23-летняя Наоми Осака — победительница четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победительница семи турниров WTA в одиночном разряде; бывшая первая ракетка мира.

Напомним, 31 мая Осака объявила о снятии с Открытого чемпионата Франции, который продолжается в настоящее время. Перед турниром она заявила о решении не участвовать в пресс-конференциях во время соревнований, за что получила множество критических сообщений в свой адрес.

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