Наоми Осака снялась с турнира в Берлине
Поделиться
Вторая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака снялась с травяного турнира серии WTA-500 в Берлине (Германия), который стартует 14 июня. Об этом сообщает журналист Стюарт Фрейзер на своей странице в «Твиттере». В настоящее время она остаётся в заявке Уимблдона.
23-летняя Наоми Осака — победительница четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победительница семи турниров WTA в одиночном разряде; бывшая первая ракетка мира.
Напомним, 31 мая Осака объявила о снятии с Открытого чемпионата Франции, который продолжается в настоящее время. Перед турниром она заявила о решении не участвовать в пресс-конференциях во время соревнований, за что получила множество критических сообщений в свой адрес.
Новость по темеПевица Пинк отреагировала на скандал с Наоми Осакой
Комментарии
Рекомендуем вам
- 3 июня 2021
-
20:26
-
20:10
-
19:51
-
19:23
-
19:17
-
18:59
-
18:53
-
18:03
-
17:05
-
16:59
-
16:57
-
16:35
-
16:23
-
15:59
-
15:15
-
15:14
-
15:14
-
14:56
-
14:23
-
14:15
-
14:07
-
14:00
-
13:57
-
13:39
-
13:34
-
13:27
-
13:26
-
13:03
-
12:55
-
12:08
-
11:03
-
10:48
-
10:45
-
10:35
-
10:29
Партнерский контент
Рекомендуем вам