Свёнтек разгромила Петерсон, отдав ей лишь два гейма и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
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Польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга она оказалась сильнее шведки Ребекки Петерсон. Встреча продолжалась два сета и завершилась со счётом 6:1, 6:1.
Длительность поединка составила 1 час и 2 минуты. Свёнтек 2 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. Петерсон, занимающая 60-е место в рейтинге WTA, выполнила 1 эйс, 3 раза ошиблась на подаче и использовала 1 шанс из 4 взять подачу соперницы.
За выход в следующий раунд полячка поборется с Анетт Контавейт из Эстонии.
Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующей чемпионкой является как раз Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин — 6:4, 6:1
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
03 июня 2021, четверг. 20:05 МСК
60
Ребекка Петерсон
Р. Петерсон
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
9
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
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