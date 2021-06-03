Свёнтек разгромила Петерсон, отдав ей лишь два гейма и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга она оказалась сильнее шведки Ребекки Петерсон. Встреча продолжалась два сета и завершилась со счётом 6:1, 6:1.



Длительность поединка составила 1 час и 2 минуты. Свёнтек 2 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. Петерсон, занимающая 60-е место в рейтинге WTA, выполнила 1 эйс, 3 раза ошиблась на подаче и использовала 1 шанс из 4 взять подачу соперницы.



За выход в следующий раунд полячка поборется с Анетт Контавейт из Эстонии.



Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующей чемпионкой является как раз Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин — 6:4, 6:1

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