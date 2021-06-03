Роджер Федерер прокомментировал победу, одержанную в матче второго круга «Ролан Гаррос»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал победу, которую он одержал в матче второго круга Открытого чемпионата Франции. Со счётом 6:2, 2:6, 7:6 (7:4), 6:2 Роджер одолел представителя Хорватии Марина Чилича.

«Это был очень хороший матч с небольшими взлётами и падениями во втором и третьем сетах. Здорово, что я взял этот непросто складывавшийся для меня поединок. Я смог увеличить скорость, и это вселяет в меня большую уверенность. Я очень счастлив», — приводит слова Федерера ATP.

За выход в следующий раунд Федерер поборется с Домиником Кёпфером из Германии, оказавшимся сильнее американца Тейлора Фритца.



Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, в 2020 году он в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5.