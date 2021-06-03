Роджер Федерер прокомментировал победу, одержанную в матче второго круга «Ролан Гаррос»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал победу, которую он одержал в матче второго круга Открытого чемпионата Франции. Со счётом 6:2, 2:6, 7:6 (7:4), 6:2 Роджер одолел представителя Хорватии Марина Чилича.
«Это был очень хороший матч с небольшими взлётами и падениями во втором и третьем сетах. Здорово, что я взял этот непросто складывавшийся для меня поединок. Я смог увеличить скорость, и это вселяет в меня большую уверенность. Я очень счастлив», — приводит слова Федерера ATP.
За выход в следующий раунд Федерер поборется с Домиником Кёпфером из Германии, оказавшимся сильнее американца Тейлора Фритца.
Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, в 2020 году он в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5.
- 3 июня 2021
-
23:31
-
21:34
-
21:19
-
20:26
-
20:10
-
19:51
-
19:23
-
19:17
-
18:59
-
18:53
-
18:03
-
17:05
-
16:59
-
16:57
-
16:35
-
16:23
-
15:59
-
15:15
-
15:14
-
15:14
-
14:56
-
14:23
-
14:15
-
14:07
-
14:00
-
13:57
-
13:39
-
13:34
-
13:27
-
13:26
-
13:03
-
12:55
-
12:08
-
11:03
-
10:48