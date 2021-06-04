Надаль вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, в трёх сетах одолев Гаске

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга соревнований он оказался сильнее представителя Франции Ришара Гаске. Для победы Рафаэлю потребовалось три сета. Счёт матча — 6:0, 7:5, 6:2.

Продолжительность поединка составила 2 часа 16 минут. Надаль 3 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 16. Гаске, занимающий 53-е место в рейтинге ATP, выполнил 2 эйса, 5 раз ошибся на подаче и использовал 1 шанса из 4 взять подачу испанца.

За выход в следующий раунд Надаль поборется с британцем Кэмероном Норри.



Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующим чемпионом является Надаль, в 2020 году он в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Впервые с Australian Open — 2020 на турнире играют все три представителя «Большой тройки».