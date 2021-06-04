Надаль вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, в трёх сетах одолев Гаске

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга соревнований он оказался сильнее представителя Франции Ришара Гаске. Для победы Рафаэлю потребовалось три сета. Счёт матча — 6:0, 7:5, 6:2.
Продолжительность поединка составила 2 часа 16 минут. Надаль 3 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 16. Гаске, занимающий 53-е место в рейтинге ATP, выполнил 2 эйса, 5 раз ошибся на подаче и использовал 1 шанса из 4 взять подачу испанца.
За выход в следующий раунд Надаль поборется с британцем Кэмероном Норри.
Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующим чемпионом является Надаль, в 2020 году он в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Впервые с Australian Open — 2020 на турнире играют все три представителя «Большой тройки».
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7
|6
|
|5
|2
- 4 июня 2021
-
01:06
-
00:35
-
00:25
- 3 июня 2021
-
23:31
-
21:34
-
21:19
-
20:26
-
20:10
-
19:51
-
19:23
-
19:17
-
18:59
-
18:53
-
18:03
-
17:05
-
16:59
-
16:57
-
16:35
-
16:23
-
15:59
-
15:15
-
15:14
-
15:14
-
14:56
-
14:23
-
14:15
-
14:07
-
14:00
-
13:57
-
13:39
-
13:34
-
13:27
-
13:26
-
13:03
-
12:55