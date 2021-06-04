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Новак Джокович: готов проходить круг за кругом на «Ролан Гаррос»

Новак Джокович: готов проходить круг за кругом на «Ролан Гаррос»
Виталий Весёлый
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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу, одержанную в матче второго круга «Ролан Гаррос». В трёх сетах Новак одолел уругвайского теннисиста Пабло Куэваса.

«Я играю хорошо и чувствую себя замечательно. Готов проходить круг за кругом на этом турнире. Надеюсь, у меня получится. Но к этому, конечно, я буду идти последовательно. Однако отмечу, что те два матча, в которых я принял участие, были сыграны на высоком уровне.

Что касается поединка с Куэвасом, то я доволен, как его провёл. Особенно если принять во внимание, что я играл с очень классным теннисистом, специализирующимся на грунте. И, кроме того, я ведь с ним раньше никогда не встречался. Скажу честно, было непросто отбивать мячи после его ударов — они у него летели действительно хорошо», — приводит слова Джоковича ATP.

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