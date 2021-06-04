Роджер Федерер — о предупреждении: Марин, я играю слишком медленно?
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал предупреждение за затяжку времени на приёме во время игры второго круга Открытого чемпионата Франции с хорватом Марином Чиличем.
«Марин, я играю слишком медленно? Я понимаю правило. Иду из одного угла в другой, чтобы взять полотенце. Я это делаю не специально. Случилось недопонимание на многих уровнях. Во-первых, я вообще не понял, что произошло. Не знал, что Марин был расстроен. Наверное, я новичок в этом туре», — приводит слова Федерера AP.
Федерер одержал победу со счётом 6:2, 2:6, 7:6 (7:4), 6:2. За выход в следующий раунд Роджер поборется с Домиником Кёпфером из Германии. «Ролан Гаррос» завершится 13 июня. Действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль.
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