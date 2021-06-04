Впервые в Открытой эре игроки из Франции не дошли до 3-го круга «РГ» в одиночном разряде

Впервые в Открытой эре ни один представитель Франции не пробился в третий круг «Ролан Гаррос» в одиночном разряде, сообщает журналистка Рим Абулейл в своём «твиттере».

В женском одиночном разряде из борьбы выбыли: Хлоэ Паке, Фиона Ферро, Осеан Бабель, Кристина Младенович, Эльза Жакемо, Осеан Доден, Диан Парри, Каролин Гарсия, Ализе Корне, Армони Тан, Клара Бюрель.

У мужчин завершили борьбу: Люка Пуй, Уго Умбер, Жо-Вильфрид Цонга, Матиас Бург, Артур Риндеркнех, Юго Гастон, Ришар Гаске, Пьер-Юг Эрбер, Гаэль Монфис, Адриан Маннарино, Бенжамен Бонзи, Корентен Муте, Бенуа Пэр, Артур Казо, Грегуар Баррер, Жиль Симон, Жереми Шарди, Энзо Куако.

Действующими чемпионами «Ролан Гаррос» являются испанец Рафаэль Надаль и представительница Польши Ига Свёнтек.