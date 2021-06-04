Янник Синнер рассказал о дружбе с Марией Шараповой

Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о дружбе с экс-первой ракеткой мира россиянкой Марией Шараповой.
«Я имел удовольствие познакомиться с Марией поближе. Мы иногда тренируемся вместе, и я узнал её лично чуть ближе. Это здорово. И особенно для парня, которому было 18 лет, вы знаете, это заставляет расти немного быстрее», — приводит слова 19-летнего итальянца португальский журналист Жозе Моргадо в своём «твиттере».
Мария Шарапова завершила карьеру в начале 2020 года. Последние месяцы Мария и Янник работали под руководством одного тренера.
Шарапова является победительницей пяти турниров «Большого шлема» в одиночном разряде в 2004–2014 годах, одной из десяти женщин в истории, кто обладает «карьерным шлемом» (выиграла все турниры «Большого шлема», но в разные годы).
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