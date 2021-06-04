Надаль в день своего 35-летия обыграл Гаске и вышел в третий круг «РГ». Видео

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в день своего 35-летия вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга соревнований он обыграл представителя Франции Ришара Гаске. Для победы Рафаэлю потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:0, 7:5, 6:2 в пользу испанца.
За выход в следующий раунд Надаль поборется с британцем Кэмероном Норри.
Рафаэль Надаль — обладатель самого высокого в Открытой эре процента побед в матчах на всех покрытиях (83,2%; 1022:207), а также на грунте, где взял 62 титула (91,6%; 459:42). Всего в коллекции теннисиста 88 титулов уровня ATP в одиночном разряде и 37 выходов в финал. Он является четырёхкратным чемпионом Кубка Дэвиса и обладателем карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде. Также испанец 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции и завершал пять сезонов в статусе первой ракетки мира.
Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующим чемпионом является Надаль, в 2020 году он в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Впервые с Australian Open — 2020 на турнире играют все три представителя «Большой тройки».
- 4 июня 2021
-
10:38
-
10:04
-
09:56
-
09:45
-
09:39
-
08:40
-
01:06
-
00:35
-
00:25
- 3 июня 2021
-
23:31
-
21:34
-
21:19
-
20:26
-
20:10
-
19:51
-
19:23
-
19:17
-
18:59
-
18:53
-
18:03
-
17:05
-
16:59
-
16:57
-
16:35
-
16:23
-
15:59
-
15:15
-
15:14
-
15:14
-
14:56
-
14:23
-
14:15
-
14:07
-
14:00
-
13:57