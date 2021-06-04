Надаль в день своего 35-летия обыграл Гаске и вышел в третий круг «РГ». Видео

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в день своего 35-летия вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга соревнований он обыграл представителя Франции Ришара Гаске. Для победы Рафаэлю потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:0, 7:5, 6:2 в пользу испанца.

За выход в следующий раунд Надаль поборется с британцем Кэмероном Норри.

Рафаэль Надаль — обладатель самого высокого в Открытой эре процента побед в матчах на всех покрытиях (83,2%; 1022:207), а также на грунте, где взял 62 титула (91,6%; 459:42). Всего в коллекции теннисиста 88 титулов уровня ATP в одиночном разряде и 37 выходов в финал. Он является четырёхкратным чемпионом Кубка Дэвиса и обладателем карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде. Также испанец 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции и завершал пять сезонов в статусе первой ракетки мира.

Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующим чемпионом является Надаль, в 2020 году он в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Впервые с Australian Open — 2020 на турнире играют все три представителя «Большой тройки».

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