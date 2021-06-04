Монфис — о проигрыше Имеру: со стороны всегда кажется, что я расслаблен, но это не так

Французский теннисист Гаэль Монфис, проигравший во втором круге «Ролан Гаррос» представителю Швеции Микаэлю Имеру 0:6, 6:2, 4:6, 3:6, прокомментировал то, что всего два раза побеждал в матчах с сентября прошлого года.

«Знаете что, я не буду говорить о природе моей травмы, мне это не нужно. Я был на корте, играл, проиграл. Не беспокойтесь. Я проиграл. Мне нужно играть гораздо лучше. Это матч, который я должен был выиграть, а я не сделал этого. Микаэль был лучше меня. Честно говоря, это расстраивает.

Я только выгляжу расслабленным, но на самом деле это не так. Я очень напряжён. Я принял много плохих решений. Много плохих вариантов, много ошибок, потому что не знал, что делать. Потому что у меня нет правильного стиля игры в нужное время. У меня нет той уверенности, что ты собираешься нанести по-настоящему сильный удар. Конечно, со стороны всегда кажется, что я достаточно раскрепощён, но это не так! Я уже много раз это говорил. Создаётся впечатление, что я опускаю руки, но это неправда. Я не имею той игры, которую хочу навязать. Я всегда на волоске от проигрыша, и в важный момент мне кажется, что сделаю неправильный ход, неправильный выбор. Его легко описать, указать пальцем сейчас, но изменить его очень трудно. Надеюсь, что смогу переключиться на более позитивный лад», — приводит слова Монфиса L’Équipe.