Берреттини: теперь с нетерпением жду следующих турниров, следующих матчей. Я вернулся

Итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал о своём состоянии после неудачного 2020 года.
«Должен сказать, что в прошлом году я был не в лучшем состоянии в своей карьере. У меня было много травм. Это был нелёгкий год для всех. Когда я оглядывался вокруг себя, видел «пузыри» и прочее. Очевидно, я был счастлив играть в турнирах, но это была не самая лучшая атмосфера. Скучаю по обычной атмосфере. Я скучаю по болельщикам. Я скучаю по всему. Думаю, с начала этого года мне удалось найти то, что помогло мне вновь обрести тот уровень, который был у меня раньше и который есть сейчас. Теперь я понимаю, что это нормально. Взлёты и падения, это теннис.
Поэтому, когда я борюсь, я борюсь. Когда я счастлив, я счастлив. Но до этого мне было слишком плохо. Я должен работать и горжусь тем, что сделал. Теперь действительно с нетерпением жду следующих турниров, следующих матчей, потому что чувствую, что снова вернулся», — приводит слова Берреттини официальный сайт «Ролан Гаррос».
В третьем круге «Ролан Гаррос» итальянец сыграет с Квоном Соном У из Южной Кореи.
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