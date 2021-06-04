Российская теннисистка задержана в Париже из-за подозрения в договорном матче на «РГ»

Российская теннисистка Яна Сизикова задержана в Париже из-за подозрения в умышленном проигрыше матча на турнире «Роллан Гаррос» в 2020 году, сообщает газета Parisien.



Спортсменка была задержана в четверг вечером, когда выходила с сеанса массажа после поражения в матче парного разряда Открытого чемпионата Франции. Сизикова в паре с Екатериной Александровой проиграла дуэту Сторм Сандерс/Айла Томлянович 1:6, 1:6 в стартовом матче.

Россиянка подозревается в умышленном проигрыше матча в 2020 году. Расследование началось ещё 1 октября прошлого года. Прокуратура проверяла её матч в паре с Мэдисон Бренгл. Дуэт проиграл паре Патриция Мария Циг/Кристина-Андрея Миту. Румынки выиграли матч со счётом 7:6 (10:8), 6:4, однако полиция концентрируется на пятом гейме второго сета. В нём Сизикова допустила две двойные ошибки, в то время как объём ставок на победу Циг и Миту именно в этом гейме зашкаливал до аномальных по меркам парного тенниса нескольких сотен тысяч евро.