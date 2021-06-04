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В посольстве России отреагировали на задержание теннисистки Яны Сизиковой в Париже

В посольстве России отреагировали на задержание теннисистки Яны Сизиковой в Париже
Антон Шебика
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Пресс-секретарь посольства России в Париже Александр Макогонов прокомментировал инцидент с задержанием теннисистки Яны Сизиковой в столице Франции. Спортсменка подозревается в умышленном проигрыше на парном «Ролан Гаррос» 2020 года.

«Посольству известно о задержании российской теннисистки Яны Сизиковой, участвующей в турнире «Ролан Гаррос». Находимся в контакте с французскими властями и семьёй задержанной», — приводит слова Макогонова «РИА Новости».

По его словам, дипмиссия будет предпринимать необходимые действия по защите прав и интересов российской гражданки.

В 2020 году французских следователей привлёк матч Сизиковой и американки Мэдисон Бренгл в первом круге парного «Ролан Гаррос», где их соперницами были румынки Андреа Миту и Патрисия-Мария Циг. Румынки выиграли матч со счётом 7:6 (10:8), 6:4. Полиция изучала события пятого гейма второго сета. В нём Сизикова допустила две двойные ошибки, в то время как объём ставок на победу Циг и Миту именно в этом гейме зашкаливал до аномальных по меркам парного тенниса нескольких сотен тысяч евро.

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