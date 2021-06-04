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В Федерации тенниса России отреагировали на информацию о задержании Сизиковой

В Федерации тенниса России отреагировали на информацию о задержании Сизиковой
Арина Лаврова
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко отреагировал на информацию о задержании российской теннисистки Яны Сизиковой в Париже по подозрению в договорном матче на «Ролан Гаррос» в прошлом году.

«У нас сейчас нет конкретной информации от первоисточников. Насколько мы понимаем, расследование ведётся французскими правоохранительными органами. Пока у нас никаких документов нет. Скорее всего, это продолжение истории, которая началась в прошлом году», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

В 2020 году французских следователей привлёк матч Сизиковой и американки Мэдисон Бренгл в первом круге парного «Ролан Гаррос», где их соперницами были румынки Андреа Миту и Патрисия-Мария Циг. Румынки выиграли матч со счётом 7:6 (10:8), 6:4. Полиция изучала события пятого гейма второго сета. В нём Сизикова допустила две двойные ошибки, в то время как объём ставок на победу Циг и Миту именно в этом гейме зашкаливал до аномальных по меркам парного тенниса нескольких сотен тысяч евро.

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