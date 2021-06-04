Анастасия Павлюченкова победила Арину Соболенко на «Ролан Гаррос», выиграв третий сет 6:0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче третьего круга она обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко.



Для победы Павлюченковой потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:0 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.



Павлюченкова выполнила 2 эйса, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. Её соперница Соболенко 6 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов.



За выход в четвертьфинал Павлюченкова поспорит с победительницей встречи между Викторией Азаренко из Беларуси и Мэдисон Кис из США.



«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Предыдущей победительницей турнира является Ига Свёнтек из Польши. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.