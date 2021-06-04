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Анастасия Павлюченкова победила Арину Соболенко на «Ролан Гаррос», выиграв третий сет 6:0

Анастасия Павлюченкова победила Арину Соболенко на «Ролан Гаррос», выиграв третий сет 6:0
Лидия Шейко
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче третьего круга она обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко.

Для победы Павлюченковой потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:0 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.

Павлюченкова выполнила 2 эйса, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. Её соперница Соболенко 6 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал Павлюченкова поспорит с победительницей встречи между Викторией Азаренко из Беларуси и Мэдисон Кис из США.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Предыдущей победительницей турнира является Ига Свёнтек из Польши. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
04 июня 2021, пятница. 12:10 МСК
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
4 		6 0
         
Арина Соболенко
4
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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