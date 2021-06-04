Виктория Азаренко сыграет с Анастасией Павлюченковой в четвёртом круге «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче третьего круга она обыграла представительницу США Мэдисон Кис.
Для победы Азаренко потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу белоруски. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.
Азаренко не выполнила ни одного эйса, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. Её соперница Кис ни разу не подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов.
За выход в четвертьфинал Азаренко поспорит с россиянкой Анастасией Павлюченковой.
«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Предыдущей победительницей турнира является Ига Свёнтек из Польши. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.
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