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Янник Синнер: наш матч с Роджером Федерером был бы очень красив

Янник Синнер: наш матч с Роджером Федерером был бы очень красив
Лидия Шейко
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Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что хотел бы встретиться со швейцарцем Роджером Федерером на корте в рамках какого-нибудь турнира, пока тот не закончил карьеру.

«Конечно, я хотел бы сыграть с Федерером. Игра с ним была бы очень красивой. Я видел, как он играет здесь (на «Ролан Гаррос» в Париже. — Прим. «Чемпионата»), и он делает это потрясающе. Вклад в историю, которую он сделал в этом виде спорта, останется навсегда. Не знаю, состоится ли наш с ним матч, не умею предсказывать будущее. Очень уважаю Роджера за его достижения в спорте, за всё, что он выиграл. Когда вы видите, как он играет, вы получаете удовольствие», — приводит слова 19-летнего итальянского теннисиста Punto de Break.

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