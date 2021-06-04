Грачёва с Дияс прекратили борьбу в парном турнире «РГ», проиграв первый сет 0:6

Российская теннисистка Варвара Грачёва в паре с Зариной Дияс из Казахстана не смогли выйти в 1/8 финала парного турнира Открытого чемпионата Франции.



Во втором круге Грачёва и Дияс оказались слабее дуэта Магда Линетт (Польша) / Бернарда Пера (США). Матч закончился со счётом 6:0, 6:2 в пользу пары Линетт / Пера. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут.



Грачёва и Дияс ни разу не подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 1 из 3 брейк-пойнтов. Их соперницы Линетт и Пера не выполнили ни одного эйса, совершили 3 двойные ошибки и использовали 6 из 10 брейк-пойнтов.



За выход в 1/4 финала Магда Линетт и Бернарда Пера поспорят с Луцией Градецкой (Чехия) и Лаурой Зигемунд (Германия), оказавшимися сильнее дуэта американок Эйжа Мухаммад / Джессика Пегула.

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