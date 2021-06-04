Роджер Федерер — о «РГ»: в первом раунде я себя не удивил, а вот во втором — да

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал выход в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга соревнований он оказался сильнее представителя Хорватии Марина Чилича. Для победы Роджеру потребовалось четыре сета. Счёт матча — 6:2, 2:6, 7:6 (7:4), 6:2.
«Чувствую себя немного удивлённым. Я не ожидал, что буду играть так хорошо или у меня останется энергия в конце, как сейчас. Великолепно иметь возможность продолжать подавать так стабильно в конце. Это то, что мне сейчас нужно. На самом деле я чувствовал себя очень хорошо на корте.
По-прежнему считаю, что точно не пройду очень далеко, точно не пройду дальше Новака. В первом раунде я себя не удивил, а вот во втором — да. Теперь могу продолжать в том же духе, но как отреагирует тело? Посмотрим. Психологически становлюсь сильнее, я чувствую это. У меня больше ясности, во мне растёт уверенность», — приводит слова Федерера ATP.
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