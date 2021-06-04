Подруга Томича обратилась в полицию после того, как Бернард разломал её ноутбук

Модель Ванесса Сьерра, являющаяся подругой австралийского теннисиста Бернарда Томича, обратилась в полицию после того, как возлюбленный в порыве ярости разломал её ноутбук. Спортсмен схватил устройство и сломал его о колено.
Инцидент произошёл в Сплите (Хорватия), где пара проводит отпуск. Местная полиция приступила к расследованию инцидента, сообщает Daily Mail.
Томич уже принёс извинения Сьерре, написав в своём «инстаграме»: «Я не должен был ломать твою вещь. Не знаю, что на меня нашло. У меня слишком большое эго, но я изменюсь ради тебя. Извини, жена. Пожалуйста, пусть всё будет как прежде. Люблю тебя».
Ванесса ранее уточнила, что ноутбук, который сломал Томич, стоит $ 16 тыс. Девушка также заявила, что никакого насилия к ней теннисист не применял.
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