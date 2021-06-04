Арина Соболенко опубликовала пост в «Инстаграме» после поражения от Павлюченковой на «РГ»
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на Открытом чемпионате Франции под третьим номером, опубликовала пост в своём «инстаграме» после поражения в матче третьего круга с россиянкой Анастасией Павлюченковой (31) со счётом 4:6, 6:2, 0:6.
«Хорошая новость! Завтра новый день, и, надеюсь, он будет лучше, чем сегодняшний», — написала Соболенко.
Пост доступен в «инстаграме» Арины Соболенко
За выход в четвертьфинал грунтового турнира «Большого шлема» Павлюченкова поспорит с ещё одной представительницей Беларуси Викторией Азаренко.
Розыгрыш женского «Ролан Гаррос» завершится 12 июня. Действующей победительницей турнира является Ига Свёнтек из Польши. В прошлогоднем финале она обыграла американку Софью Кенин со счётом 6:4, 6:1.
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