Доминик Тим выступит на травяном турнире на Мальорке

Австрийский теннисист Доминик Тим взял уайлд-кард на травяной турнир на Мальорке (Испания), сообщает польский журналист Михал Самульски в своём «твиттере».
Турнир начнётся 21 июня. Тим станет единственным игроком топ-10 в сетке и первым сеяным. Также на турнире выступит россиянин Карен Хачанов, норвежец Каспер Рууд, Ян-Леннард Штруфф из Германии, представитель Австралии Ник Кирьос, испанец Пабло Андухар и другие.
Ранее Доминик Тим впервые в карьере проиграл в первом круге «Ролан Гаррос». Поражение победителю US Open нанёс испанец Пабло Андухар. Встреча завершилась со счётом 4:6, 5:7, 6:3, 6:4, 6:4 в пользу Пабло.
Тим — победитель одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионата США 2020), финалист трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции 2018 и 2019, Открытый чемпионат Австралии 2020), финалист Итогового турнира ATP (2019 и 2020 годов) в одиночном разряде.
- 4 июня 2021
-
17:58
-
16:55
-
16:28
-
15:54
-
15:50
-
15:09
-
14:46
-
14:39
-
14:31
-
14:22
-
13:52
-
13:16
-
13:08
-
12:51
-
12:31
-
12:03
-
11:49
-
11:36
-
11:27
-
11:18
-
10:55
-
10:40
-
10:38
-
10:04
-
09:56
-
09:45
-
09:39
-
08:40
-
01:06
-
00:35
-
00:25
- 3 июня 2021
-
23:31
-
21:34
-
21:19
-
20:26