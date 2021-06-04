Доминик Тим выступит на травяном турнире на Мальорке

Австрийский теннисист Доминик Тим взял уайлд-кард на травяной турнир на Мальорке (Испания), сообщает польский журналист Михал Самульски в своём «твиттере».

Турнир начнётся 21 июня. Тим станет единственным игроком топ-10 в сетке и первым сеяным. Также на турнире выступит россиянин Карен Хачанов, норвежец Каспер Рууд, Ян-Леннард Штруфф из Германии, представитель Австралии Ник Кирьос, испанец Пабло Андухар и другие.

Ранее Доминик Тим впервые в карьере проиграл в первом круге «Ролан Гаррос». Поражение победителю US Open нанёс испанец Пабло Андухар. Встреча завершилась со счётом 4:6, 5:7, 6:3, 6:4, 6:4 в пользу Пабло.

Тим — победитель одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионата США 2020), финалист трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции 2018 и 2019, Открытый чемпионат Австралии 2020), финалист Итогового турнира ATP (2019 и 2020 годов) в одиночном разряде.