Павлюченкова – о победе над Соболенко: сегодня я наслаждалась теннисом

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями после выхода в четвёртый круг «Ролан Гаррос». Раннее Павлюченкова в трёх сетах обыграла третью сеяную турнира белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 2:6, 6:0.

«Я была первой, кто смеялся, когда игроки говорили: «Я пойду на корт и просто буду получать удовольствие». Я знаю, что это клише. Мысленно в ответ я им говорила: «Ага, конечно. Ладно, иди наслаждайся, удачи!». Теперь я так делаю, да, я получаю удовольствие от тенниса.

Даже сегодня на корте, не считая болей в колене, я наслаждалась теннисом. Я пытаюсь принимать это. Теперь я стала получать гораздо больше удовольствия от каждого очка в сложных матчах нежели раньше. Думаю, это одна из причин, по которой я всё ещё здесь. К тому же моё самочувствие улучшилось, от чего я работаю усерднее. Я много играю и мне это нравится – думаю, это лучшая комбинация.

Порой я думаю, что в психологическом плане всегда легче играть с игроком, который выше тебя в рейтинге. Тебе попросту нечего терять. Ведь чем лучше вы играете, чем выше вы в рейтинге, тем больше становится игроков, которые хотят вас обыграть. Сейчас я не обращаю внимание на рейтинг. Перед матчами я не сосредотачиваюсь ни на именах, ни на чём. В центре моего внимания – только матч, который я хочу выиграть. Вот и всё. У меня есть лишь тактика игры с тем или иным игроком и средства, которые помогли бы мне выиграть», — приводит слова Павлюченковой сайт WTA.