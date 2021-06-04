Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Павлюченкова – о победе над Соболенко: сегодня я наслаждалась теннисом

Павлюченкова – о победе над Соболенко: сегодня я наслаждалась теннисом
Яна Метлёва
Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями после выхода в четвёртый круг «Ролан Гаррос». Раннее Павлюченкова в трёх сетах обыграла третью сеяную турнира белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 2:6, 6:0.

«Я была первой, кто смеялся, когда игроки говорили: «Я пойду на корт и просто буду получать удовольствие». Я знаю, что это клише. Мысленно в ответ я им говорила: «Ага, конечно. Ладно, иди наслаждайся, удачи!». Теперь я так делаю, да, я получаю удовольствие от тенниса.

Даже сегодня на корте, не считая болей в колене, я наслаждалась теннисом. Я пытаюсь принимать это. Теперь я стала получать гораздо больше удовольствия от каждого очка в сложных матчах нежели раньше. Думаю, это одна из причин, по которой я всё ещё здесь. К тому же моё самочувствие улучшилось, от чего я работаю усерднее. Я много играю и мне это нравится – думаю, это лучшая комбинация.

Порой я думаю, что в психологическом плане всегда легче играть с игроком, который выше тебя в рейтинге. Тебе попросту нечего терять. Ведь чем лучше вы играете, чем выше вы в рейтинге, тем больше становится игроков, которые хотят вас обыграть. Сейчас я не обращаю внимание на рейтинг. Перед матчами я не сосредотачиваюсь ни на именах, ни на чём. В центре моего внимания – только матч, который я хочу выиграть. Вот и всё. У меня есть лишь тактика игры с тем или иным игроком и средства, которые помогли бы мне выиграть», — приводит слова Павлюченковой сайт WTA.

Новость по теме
Арина Соболенко опубликовала пост в «Инстаграме» после поражения от Павлюченковой на «РГ»
Ай да Настя! Павлюченкова на «Ролан Гаррос» «навесила баранку» Арине Соболенко Ай да Настя! Павлюченкова на «Ролан Гаррос» «навесила баранку» Арине Соболенко
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021