Адвокат Сизиковой: Яна считает себя жертвой ложной информации от итальянского блогера

Фредерик Бело, адвокат российской теннисистки Яны Сизиковой, рассказал, как его клиентка отнеслась к обвинениям в свой адрес и задержанию. Спортсменка подозревается в умышленном проигрыше на парном «Ролан Гаррос» 2020 года.
«Яна Сизикова потрясена и отвергает обвинения в преступлениях, которые она никогда не совершала. Эти обвинения наносят вред её репутации. В связи с этим семья россиянки намерена подать жалобу на клевету.
Сизикова считает себя жертвой ложной информации, распространённой в социальных сетях итальянским блогером. Эта история началась ещё в прошлом году после «Ролан Гаррос», когда в социальных сетях появились сообщения от итальянского блогера о «договорном матче».
Яна и её отец немедленно обратились в Женскую теннисную ассоциацию. Они побывали в офисе этой ассоциации и указали, что распространённые в сети утверждения о «договорном матче» являются клеветой. В ассоциации обещали, что будут держать в курсе этого дела, но с тех пор прошёл год, и никакой реакции не последовало», — приводит слова Бело ТАСС.
Напомним, в 2020 году французских следователей привлёк матч Сизиковой и американки Мэдисон Бренгл в первом круге парного «Ролан Гаррос», где их соперницами были румынки Андреа Миту и Патрисия-Мария Циг. Румынки выиграли матч со счётом 7:6 (10:8), 6:4. Полиция изучала события пятого гейма второго сета. В нём Сизикова допустила две двойные ошибки, в то время как объём ставок на победу Циг и Миту именно в этом гейме зашкаливал до аномальных по меркам парного тенниса нескольких сотен тысяч евро.
- 4 июня 2021
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